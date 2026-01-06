تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة دور الثمانية بأمم أفريقيا

الثلاثاء 06 يناير 2026
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبات استشفائية عقب خوض مباراة بنين التي أقيمت أمس وانتهت بفوز منتخب مصر ٣ /١ والتأهل لدور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية وانتظار الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

يستعد منتخب مصر لمباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد تحقيق الفوز على نظيره البنيني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر.

إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي

ويواجه منتخب مصر عدة أزمات بعد التأهل لدور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ولعل أبرزها تعرض محمد حمدي، ظهير أيسر المنتخب، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة بنين في دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

حسام حسن، فيتو
حسام حسن، فيتو

وبالتالي ينتهي مشوار اللاعب المتميز في البطولة القارية الحالية؛ إذ من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني فقدان المنتخب لأحد أهم ركائزه الأساسية في الجبهة اليسرى، قبل معركة ربع النهائي المرتقبة.

وتضع الإصابة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، في مأزق تكتيكي؛ إذ سيعتمد بشكل كامل على أحمد فتوح، لتعويض غياب حمدي.

فيما أثبتت الاشعة إصابة محمود تريزيجيه لاعب الفراعنة، بتمزق في أربطة الكاحل وجار تجهيزه للحاق بباقي مباريات البطولة.

وتكمن أزمة أخرى لمنتخب مصر وهي أن البديل أحمد فتوح مهدد بالغياب عن الأدوار القادمة للبطولة حال تخطي الفراعنة عقبة المباراة القادمة، خاصة أن اللاعب حصل على البطاقة الصفراء أمام بنين.

أزمة البطاقة الصفراء لم تقتصر على فتوح فقط بل حصل أيضا كلا من: رامي ربيعة، حمدي فتحي، ومروان عطية على بطاقات صفراء أمام بنين، ليصبحوا مهددين بالغياب عن نصف النهائي أو النهائي حال التأهل إن تحصل أي منهم على بطاقة أخرى في المباراتين المقبلتين.

وتسقط البطاقات الصفراء في كأس أمم أفريقيا مع نهاية دور المجموعات، لكنها تستمر مع اللاعبين في الأدوار الإقصائية، ما يمثل أزمة محتملة للمنتخب المصري.

 

غموض في أداء منتخب مصر 

وأثبتت مباراة بنين أن هناك تذبذب غير مبرر لأداء منتخب مصر خاصة وأن مباراة بنين امتدت لأشواط إضافية رغم ضعف المنافس بالنسبة لامكانيات لاعبي الفراعنة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء لدى الشعب المصري والمحللين الرياضيين، وانتشرت انتقادات واسعة عبر السوشيال ميديا  حول أداء منتخب مصر  أمام بنين وأن القادم أصعب.

 

عدم الدفع بمهاجم صريح 

ويواجه منتخب مصر أزمة أخرى وهو عدم اعتماد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على رأس حربة صريح رغم احتياج تشكيلة الفراعنة إلى هذا المركز.

ويتجاهل حسام حسن الاعتماد نهائيا على مصطفى محمد المهاجم الوحيد المنتخب، فعلى الرغم من عدم تقديم عمر مرموش وإبراهيم عادل المردود الجيد في هذا المركز إلا أن حسام حسن مازال يحتفظ بمصطفى محمد على دكة البدلاء وتم الدفع به قبيل صافرة نهاية مباراة بنين بدقيقتين رغم الحاجة الماسة لاشراكه مبكرا.

الجريدة الرسمية