هل يتكرر سيناريو 2010 ويتوج منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا ؟

شهدت منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2025، مصادفة لافتة أعادت إلى الأذهان واحدة من أبرز نسخ البطولة في التاريخ الحديث.

صدفة متكررة تبشر منتخب مصر بالفوز بلقب أمم أفريقيا

في 20 يناير من عام 2010، حقق منتخب مصر الفوز على بنين بنتيجة (2-0)، وفي اليوم نفسه تغلب منتخب نيجيريا على موزمبيق (3-0)، ضمن دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، قبل أن يواصل الفراعنة مشوارهم بنجاح ويتوجوا باللقب.

وتكرر المشهد من جديد في يناير 2026، حيث فازت مصر، أمس الإثنين، على بنين (3-1)، بينما اكتسح منتخب نيجيريا نظيره الموزمبيقي (4-0)، في إطار دور الـ16 من البطولة القارية.

هذا التشابه في التوقيت والنتائج أعاد للأذهان ذكريات نسخة 2010، التي شهدت فوز مصر بآخر ألقابها في الكان، والسابع على مدار تاريخها في المسابقة.

منتخب نيجيريا في صدارة المنتخبات الأفضل بأمم أفريقيا 2025 بالأرقام

فرض المنتخب النيجيري نفسه كالقوة الضاربة الأولى في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، محققًا طفرة رقمية وتكتيكية جعلته "البعبع" الذي تخشاه كافة المنتخبات، وذلك بعد تأهله الكاسح إلى دور الثمانية.

​لم يكتفِ "السوبر إيجلز" بالتأهل فحسب، بل حققوا العلامة الكاملة في جميع مبارياتهم منذ انطلاق البطولة، مسجلين أرقامًا جعلتهم الأفضل في كافة الإحصائيات:

​سلسلة الانتصارات

فاز المنتخب النيجيري في جميع مبارياته (9 نقاط كاملة في المجموعات) ثم اكتساح موزمبيق في دور الـ16.

​القوة الهجومية

يمتلك النسور لقب "الأكثر تسجيلًا" بـ 12 هدفًا حتى الآن، بعد رباعيتهم الأخيرة في شباك موزمبيق.

​الصلابة الدفاعية

يُعد المنتخب النيجيري "الأقل استقبالًا للأهداف"، حيث حافظ على نظافة شباكه في معظم مبارياته، معتمدًا على منظومة دفاعية حديدية.

