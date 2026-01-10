الفوز بـ 15 مباراة من 23 لقاء، أرقام مذهلة لحسام حسن مع منتخب مصر

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر

وتولى حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر، في عام 2024.

وقاد الفراعنة في 23 مباراة ما بين رسمية وودية.

وجاءت أرقام حسام حسن مع منتخب مصر كالتالي:

عدد المباريات: 23 مباراة من بينهم 18 رسمية و 5 مباريات ودية.

وحقق الفوز: 15 مباراة

وتعادل: 6 مباريات

وخسر: مباراتان

الأهداف المسجلة: 36 هدفًا

الأهداف المستقبلة: 14 هدفًا

ونجح حسام حسن في قيادة منتخب مصر للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بالإضافة إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب مصر مشواره في النسخة الحالية بكأس الأمم الأفريقية تحت قيادة حسام حسن بعدما حقق الفوز في أول مباراتين؛ حيث تفوق على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، ثم فاز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليحسم تأهله مبكرًا إلى دور الـ16.

وفي الجولة الثالثة تعادل المنتخب المصري سلبيًا مع أنغولا.

وفي دور الـ16، واصل الفراعنة مشوارهم بعدما حققوا الفوز على منتخب بنين بنتيجة 3-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وكوت ديفوار

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 136.20 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في منتخب مصر

1- عمر مرموش - 65 مليون يورو

2 - محمد صلاح - 30 مليون يورو

3- محمود حسن تريزيجيه - 4.50 مليون يورو

4- أحمد سيد زيزو - 4 ملايين يورو

5- مصطفى محمد - 4 ملايين يورو

6- إمام عاشور - 4 ملايين يورو

أغلى 5 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

1- أماد ديالو - 50 مليون يورو

2- يان ديوماندي - 45 مليون يورو

3- عثمان ديوماندي - 45 مليون يورو

4- إيفان نديكا - 30 مليون يورو

5- إيفان جويساند - 28 مليون يورو

6- بازومانا توريه - 25 مليون يورو

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

وكان منتخب مصر قد فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميًّا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر يختتم تحضيراته

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمس الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

تريزيجيه جاهز لمواجهة كوت ديفوار

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط منتخب مصر، في التدريبات الجماعية للفراعنة بعد تعافيه من الإصابة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

