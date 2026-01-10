3 ألقاب وتاريخ حافل، أرقام منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

تاريخ منتخب كوت ديفوار بأمم إفريقيا

ويمتلك منتخب كوت ديفوار، 3 ألقاب من أمم إفريقيا، حيث توج باللقب في نسخ 1992، 2015، 2023.

وتوج منتخب "الأفيال البرتقالية" باللقب ثلاث مرات ’ الأولى عام 1992 في السنغال بعد ماراثون لضربات الترجيح أمام غانا والثانية في غينيا الاستوائية 2015 على حساب بوركينافاسو بضربات الترجيح أيضًا، ثم حسم لقب النسخة رقم 34 على أرضه بتفوقه على نيجيريا (2 – 1).

- حل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني مرتين خلال نسختي 2006 و2012 بعد خسارته أمام نظيريه المصري والزامبي بركلات الترجيح أيضًا ’ كما أنهى ثالثًا 4 مرات في بطولات 1965 و1968 و1986 و1994 ’ وحل رابعًا في نسختي 1970 و2008.

- ودع المنتخب الإيفواري البطولة من ربع النهائي 4 مرات (1998 ’ 2010 ’ 2013 ’ 2019) ومن ثمن النهائي مرة واحدة (2021) كما غادر من الدور الأول في تسع بطولات (1974 ’ 1980 ’ 1984 ’ 1988 ’ 1990 ’ 1996 ’ 2000 ’ 2002 ’ 2017).

- 3 تعادلات حققها منتخب كوت ديفوار في نسخة 1988 أمام الجزائر وزائير "الكونغو الديمقراطية" ومنتخب المغرب صاحب الضيافة لكنه أخفق في بلوغ نصف النهائي وودع من الدور الأول.

- 106 مباراة خاضها منتخب "الأفيال" خلال مشاركاته الـ 25 السابقة في (كان) بدأها أمام زائير (الكونغو الديمقراطية) في مشاركته الأولى في نسخة 1965 بتونس وختمها أمام منتخب نيجيريا في ظهوره رقم 25 على أرضه عام 2024.

- 48 فوزًا حققها منتخب كوت ديفوار في أمم أفريقيا ’ حيث كانت البداية (3 – 0) أمام الكونغو الديمقراطية في مستهل مشواره في نسخة 1965 وأخرها على نيجيريا (2 – 1) في المباراة النهائية لنسخة 2023.

- 28 حالة تعادل لمنتخب غرب أفريقيا القوي طوال تاريخه في أمم أفريقيا أولها (2 – 2) أمام أوغندا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في نسخة 1974 ’ وأخرها (1 – 1) أمام السنغال في ثمن نهائي نسخة 2023 التي حسمها لاحقًا بضربات الترجيح.

- 30 خسارة تكبدها المنتخب الإيفواري طوال مشاركاته الـ 25 السابقة في كأس الأمم الأفريقية ’ الأولى كانت أمام غانا (1 – 4) في الجولة الختامية للمجموعة الثانية في ظهوره الأول في تونس 1965 ’ وأخرها (0 – 4) أمام غينيا الاستوائية في ختام مرحلة المجموعات في النسخة رقم 34 على أرضه.

- 152 هدفًا زار بها منتخب كوت ديفوار شباك منافسيه في (كان)’ حيث سجل اوستاش مانجليه أولها في مرمى بول نجوي حارس زائير (الكونغو الديمقراطية) عند الدقيقة 25 في النسخة الخامسة في تونس 1965 ’ وكان الأخير من نصيب المهاجم سباستيان هالر في شباك الحارس النيجيري ستانلي نوابالي عند الدقيقة 81 في نهائي نسخة 2023 وبه أمن اللقب الثالث لبلاده.

- 110 هدفًا استقبلتها شباك حراس كوت ديفوار في أمم أفريقيا ’ كان الأول بتوقيع النجم الغاني أوسي كوفي في مرمى الحارس جان كيتا بعد مرور 14 دقيقة من عمر مواجهة الطرفين في نسخة 1965 أمام الهدف رقم 110 فأحرزه النيجيري وليام تروست إيكونج برأسه في شباك الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 38 في نهائي النسخة السابقة.

و تصدر نجوم كوت ديفوار قائمة هدافي أمم أفريقيا خمس مرات ’ عبر اوستاش مانجلي (1965) ’ لوران بوكو (1968 ’ 1970) ’ عبد الله تراوري (1988) ’ ديديه دروجبا (2012).

بينما تبلغ القيمة التسويقية لكوت ديفوار: 370.80 مليون يورو.

أغلى 5 لاعبين في منتخب كوت ديفوار

1- أماد ديالو - 50 مليون يورو

2- يان ديوماندي - 45 مليون يورو

3- عثمان ديوماندي - 45 مليون يورو

4- إيفان نديكا - 30 مليون يورو

5- إيفان جويساند - 28 مليون يورو

6- بازومانا توريه - 25 مليون يورو

منتخب كوت ديفوار، فيتو

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تنطلق مباراة منتخب مصر اليوم أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

