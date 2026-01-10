موقف كمبابي من المشاركة في لقاء الكلاسيكو بنهائي السوبر الإسباني

18 حجم الخط

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن موقف كيليان مبابي ريال مدريد، من المشاركة مع فريقه في لقاء الكلاسيكو بنهائي السوبر الإسباني، أمام فريق برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويذاع اللقاء عبر تطبيق "ثمانية" الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.



وبحسب صحيفة L'Équipe الفرنسية إن مبابي لا يريد المخاطرة بلا داعٍ، لكنه متحمس للغاية لخوض كلاسيكو جديد وتحقيق أول لقب له هذا الموسم.

ويظل ملف مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، مفتوحًا حتى اللحظة الأخيرة.

ووصل كيليان مبابي إلى مدينة جدة، على متن طائرة خاصة من مطار باراخاس الإسباني.



ويعاني مبابي من إصابة قوية في الركبة، وخضع للفحص الطبي وأشعة الرنين المغناطيسي، التي أوصت بضرورة حصوله على فترة راحة قبل العودة إلى المشاركة مع الفريق.

