منتخب المغرب يكسر عقدة تاريخية ويحقق رقما جديدا في الكان

أمم أفريقيا، فاز منتخب المغرب أمام الكاميرون 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

أرقام قياسية لمنتخب المغرب

ودخل المنتخب المغربي التاريخ حيث ينجح في إلحاق الهزيمة بالمنتخب الكاميروني في الأدوار الإقصائية لكأس أمم أفريقيا.

فعلى مر العقود، خاضت الكاميرون 6 مواجهات إقصائية ضد أصحاب الأرض، لم تتذوق فيها طعم الخسارة أبدًا حيث حقق 4 انتصارات وتعادلان انتهيا لصالحه، إلا أن “أسود الأطلس” كسروا هذه العقده التاريخية في الرباط بنتيجة (2- 0).

ورفع منتخب المغرب بفوزه على الكاميرون هيبة الملاعب المغربية، حيث رفع “الأسود” رصيدهم إلى 38 مباراة رسمية متتالية على أرضهم دون تلقي أي خسارة، بواقع 33 فوزًا و5 تعادلات.

أرقاما قياسية لدياز

وحقق إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب عددا من الأرقام القياسية خلال مشاركته مع بلاده أمام الكاميرون في المباراة التي جرت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وأحرز إبراهيم دياز الهدف الأول لمنتخب المغرب بالدقيقة 26، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ كأس أمم أفريقيا ينجح في التسجيل خلال 5 مباريات متتالية في نسخة واحدة.

وهذا الإنجاز جعل دياز يدخل “نادي الكبار” عربيًا، حيث تساوى مع المصريين محمد دياب “ديبة” (نسخة 1957) ومحمد ناجي جدو (نسخة 2010) كأكثر العرب تسجيلًا في نسخة واحدة، خلف حسام حسن (7 أهداف) وحسن الشاذلي (6 أهداف).



كما عز دياز صدارته لقائمة هدافي المغرب في نسخة واحدة من كاس الأمم الأفريقية برصيد 5 أهداف، مبتعدًا عن أقرب ملاحقيه في النسخة الحالية أيوب الكعبي، وعن أساطير الكرة المغربية مثل أحمد فرس، يوسف حجي، وسفيان بوفال، الذين توقف رصيدهم عند 3 أهداف في دورة واحدة.

أهداف مباراة المغرب والكاميرون

وجاء هدف المغرب الأول في مرمى الكاميرون من ضربة ركنية أرسلت داخل منطقة الجزاء قابلها الكعبي برأسية وصلت عند إبراهيم دياز حولها إلى داخل الشباك بالدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني عزز المغرب تقدمه بالهدف الثاني بعد عرضية رائعة من نايف أكرد داخل منطقة الجزاء وصلت عند إسماعيل صبياري سددها قوية مرت على يسار حارس الكاميرون إلى داخل الشباك بالدقيقة 74 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل المغرب لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ضد نيجيريا في الدور نصف النهائي من أمم أفريقيا 2025.

