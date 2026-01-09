الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

قبل موقعة كوت ديفوار، شبكة"أوبتا" تكشف حظوظ الفراعنة في التأهل بالأرقام

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة مهمة ضد نظيره كوت ديفوار، غدا السبت في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

ويستضيف ملعب "أدرار" مباراة مصر وكوت ديفوار، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المُقامة حاليًا في المغرب والتي تستمر حتى 18 يناير الجاري.

ونشرت شبكة "أوبتا" العالمية توقعاتها فيما يتعلق بمباراة مصر وكوت ديفوار المرتقبة غدا السبت، حيث أوضحت حساباتها فيما يتعلق بنسبة فوز كل طرف.

وحسبما ذكرت، فإن منتخب مصر هو صاحب الحظوظ الأكبر في تحقيق الفوز على كوت ديفوار وذلك بنسبة 38%، في حين أن خصمه يمتلك نسبة تبلغ 34.8 %، في حين توقعت التعادل بنسبة 27.2% (ثم اللجوء إلى الأشواط الإضافية).

كان منتخب مصر قد تأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا عقب فوزه على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فازت كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار مع الفائز من مباراة السنغال ومالي، وذلك في مرحلة نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 202، في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

