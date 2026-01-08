الخميس 08 يناير 2026
شريف عبد الفضيل: القلق من مواجهة كوت ديفوار مبالغ فيه

أكد شريف عبد الفضيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن القلق المثار حول أداء منتخب مصر في مباراة بنين غير مبرر، مشددًا على أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتعامل مع كل مباراة وفق إستراتيجية محددة.

وقال عبد الفضيل، خلال تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن مشاركة إبراهيم عادل أمام بنين تسببت في خلل نسبي بأداء الفريق في وسط الملعب والجبهة اليمنى، وهو ما انعكس على الشكل العام للمنتخب خلال اللقاء.

وأضاف: "مش عايز الناس تقلق، ولو مرموش كان سجل الفرصة اللي أهدرها، كان الأداء العام لمنتخب مصر هيبقى أفضل بكتير"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جماهير الكرة المصرية عاشقة للتفاصيل، وتدرك جيدًا أن المنتخب يمتلك عقلية الفوز وتحقيق البطولات.

وتطرق عبد الفضيل إلى مواجهة كوت ديفوار المرتقبة، موضحًا أنه من الصعب مشاركة إبراهيم عادل في اللقاء، مؤكدًا أن المدير الفني هو الأقدر على اختيار التشكيل الأنسب وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل المباراة.

 

طريقة اللعب أمام كوت ديفوار

وأشار إلى أن طريقة اللعب 3-4-3 تعد الأنسب لمواجهة كوت ديفوار، موضحًا أنه في حال جاهزية مهند لاشين سيشارك في وسط الملعب، بينما سيكون إمام عاشور هو البديل الأنسب في حال عدم الجاهزية، لما يمتلكه من قدرة على الاحتفاظ بالكرة والقيام بالأدوار الدفاعية واستغلال التحولات السريعة.

واختتم عبد الفضيل تصريحاته بالتأكيد على قوة وتنظيم منتخب كوت ديفوار، مشيدًا في الوقت نفسه بإمكانيات أحمد فتوح، قائلًا: "فتوح لاعب كبير وخبراته كبيرة، ولو تركيزه عالي ومزاجه كويس هيقدم مباراة قوية جدًّا".

 

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار  في ربع نهائي أمم إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، وتنطلق صافرتها 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

الجريدة الرسمية