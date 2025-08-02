إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا توعويًا لموظفي المحاكم على إنقاذ الأرواح

نفذ فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير الفرع، اليوم السبت، تدريبًا توعويًا للعاملين بمجمع محاكم بني سويف حول مبادئ الإسعافات الأولية، وذلك في إطار جهود الهيئة لرفع الوعي الصحي ونشر ثقافة التعامل السريع مع الحالات الطارئة قبل وصول سيارات الإسعاف، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة.

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

ويأتي هذا النشاط التوعوي في سياق استراتيجية هيئة الإسعاف لتوسيع نطاق التثقيف المجتمعي، خاصة في أماكن التجمعات الرسمية والحيوية، بما يضمن جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات الصحية المفاجئة، وحرصت الهيئة على تنظيم هذا التدريب بمجمع محاكم بني سويف، لما يمثله من موقع حيوي يشهد ترددًا كثيفًا للمواطنين والعاملين على مدار اليوم.

أشرف على تنفيذ التدريب الدكتور هاني همام، مدير فرع الهيئة ببني سويف، وبمعاونة مشرف أول المحافظة وهاني معوض، ومحمود إسماعيل، مشرف القطاع، حيث بذل الفريق مجهودًا كبيرًا في توصيل المعلومات بشكل مبسط وتطبيقي، لضمان استفادة كافة المشاركين من البرنامج التدريبي.

انعاش القلب والتعامل مع النزيف والحروق

وتضمن التدريب عددًا من المحاور المهمة في الإسعافات الأولية، شملت أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وكيفية التعامل مع حالات النزيف والإغماء، بالإضافة إلى خطوات إسعاف حالات الاختناق، الحروق، والإصابات الجسدية المتنوعة، وذلك باستخدام نماذج توضيحية وتمارين تطبيقية مباشرة لتعزيز الجانب العملي.

وفي ختام التدريب، أعرب القائمون على البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للمشاركين على تفاعلهم وحرصهم على التعلم، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا في مواجهة الطوارئ.

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

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