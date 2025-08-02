السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا توعويًا لموظفي المحاكم على إنقاذ الأرواح

إسعاف بني سويف تنفذ
إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم، فيتو

نفذ فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، برئاسة الدكتور هاني همام، مدير الفرع، اليوم السبت، تدريبًا توعويًا للعاملين بمجمع محاكم بني سويف حول مبادئ الإسعافات الأولية، وذلك في إطار جهود الهيئة لرفع الوعي الصحي ونشر ثقافة التعامل السريع مع الحالات الطارئة قبل وصول سيارات الإسعاف، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو رشيد، رئيس الهيئة.

 

إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

 

ويأتي هذا النشاط التوعوي في سياق استراتيجية هيئة الإسعاف لتوسيع نطاق التثقيف المجتمعي، خاصة في أماكن التجمعات الرسمية والحيوية، بما يضمن جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات الصحية المفاجئة، وحرصت الهيئة على تنظيم هذا التدريب بمجمع محاكم بني سويف، لما يمثله من موقع حيوي يشهد ترددًا كثيفًا للمواطنين والعاملين على مدار اليوم.

 

أشرف على تنفيذ التدريب الدكتور هاني همام، مدير فرع الهيئة ببني سويف، وبمعاونة مشرف أول المحافظة وهاني معوض، ومحمود إسماعيل، مشرف القطاع، حيث بذل الفريق مجهودًا كبيرًا في توصيل المعلومات بشكل مبسط وتطبيقي، لضمان استفادة كافة المشاركين من البرنامج التدريبي.

 

انعاش القلب والتعامل مع النزيف والحروق

 

وتضمن التدريب عددًا من المحاور المهمة في الإسعافات الأولية، شملت أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وكيفية التعامل مع حالات النزيف والإغماء، بالإضافة إلى خطوات إسعاف حالات الاختناق، الحروق، والإصابات الجسدية المتنوعة، وذلك باستخدام نماذج توضيحية وتمارين تطبيقية مباشرة لتعزيز الجانب العملي.

 

وفي ختام التدريب، أعرب القائمون على البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للمشاركين على تفاعلهم وحرصهم على التعلم، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا في مواجهة الطوارئ.

 

<span style=
إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم
<span style=
إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم
<span style=
إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم
<span style=
إسعاف بني سويف تنفذ تدريبًا لموظفي المحاكم

 

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية لجان انتخابات الشيوخ

فوز لاعبة من بني سويف ببرونزية المبارزة للألعاب الإفريقية

محافظ بني سويف يكرم 84 طالبًا من أوائل الشهادات والثانوية والدبلومات

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

محافظ بني سويف يناقش نتائج لقاء المواطنين الأسبوعي

حبس ربة منزل قتلت طفلة وألقت بجثتها في مصرف لسرقة "حلقها الذهبي" ببني سويف

ابتزاز وتصوير وهتك عرض، تفاصيل تخفيف العقوبة في قضية هزّت بني سويف

محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للإعدادية

طالبة متفوقة تحصل على صفر في 4 مواد بالثانوية العامة ببني سويف وأسرتها تطالب بإعادة التصحيح (فيديو)

تدريب أطباء التأمين الصحي ببني سويف لاستخدام الأشعة فوق الصوتية بالطوارئ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف ببنى سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اسعاف بني سويف اخبار هيئة الاسعاف

مواد متعلقة

سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية لجان انتخابات الشيوخ

فوز لاعبة من بني سويف ببرونزية المبارزة للألعاب الإفريقية

محافظ بني سويف يكرم 84 طالبًا من أوائل الشهادات والثانوية والدبلومات

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

محافظ بني سويف يناقش نتائج لقاء المواطنين الأسبوعي

حبس ربة منزل قتلت طفلة وألقت بجثتها في مصرف لسرقة "حلقها الذهبي" ببني سويف

ابتزاز وتصوير وهتك عرض، تفاصيل تخفيف العقوبة في قضية هزّت بني سويف

محافظ بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الدور الثاني للإعدادية

الأكثر قراءة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

القبض على البلوجر مداهم

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

القبض على البلوجر علياء قمرون

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025 لتسجيل الرغبات والاستعلام عن النتائج

أبرزهم شاكر ومنار ميكب ونعمة أم إبراهيم.. الأمن يفحص بلاغات ضد بلوجرات لبث محتويات خادشة

مدبولي يشهد افتتاح "إعمار مصر" لـ فندق Palace Beach Resort Marassi بالساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads