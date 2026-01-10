وكيل التعليم بالوادي الجديد: امتحانات النقل تسير بهدوء وانتظام

18 حجم الخط

باشرت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، أعمالها فى متابعة امتحانات صفوف النقل وانتظام طلاب المحافظة بمقار اللجان وحصر الحضور والغياب.

وقال الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن امتحانات صفوف النقل بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة تسير بهدوء وبشكل جيد وغرفة العمليات على تواصل لحظى مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى.

وأشاد وكيل تعليم الوادي الجديد، بتضافر كافة الجهود لإنجاح العمل والذى له أبلغ الأثر في سير أعمال الامتحانات بمدارس المحافظة بشكل جيد ومستقر.

الاستعداد والجاهزية لامتحانات النقل

وسبق وأن أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الإستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م وذلك لصفوف النقل من الثالث حتى الثانى الثانوى العام والفنى وفصول التعليم والتدريب المزدوج، والفصل الواحد ومدارس التربية الخاصة, لافتًا إلى عقد سلسلة من اللقاءات الدورية مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى عموم المديرية وأوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة

وأشار وكيل التعليم في توجيهاته إلي الالتزام بكافة المعايير والتوجيهات الوزارية الخاصة بالامتحانات واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعمل مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية و٥ غرف فرعية بواقع غرفة بكل إدارة تعليمية لمتابعة العمل والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور ووفق اللوائح والقوانين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.