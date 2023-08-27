تحصين 109 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف
تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.
وتضمن التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 109 آلاف و574 رأسا، منها: 97 ألفا و646 من الأبقار، و10 آلاف و970 من الجاموس، و958 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى أمس السبت، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.
جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد عبد العليم الجبالي" قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير إحتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.
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