الثلاثاء 14 يناير 2025
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إخماد حريق بشقة سكنية خلف مبنى مديرية الطب البيطري ببني سويف

حريق شقة ـ صورة أرشيفية،
حريق شقة ـ صورة أرشيفية، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب، مساء اليوم الإثنين، بشقة سكنية بالطابق الرابع بمنزل كائن خلف مبنى مديرية الطب البيطري بمدينة بني سويف، دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الرابع بمنزل كائن خلف مبنى مديرية الطب البيطري بدائرة قسم شرطة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة الانتقال لموقع البلاغ.

شقة خلف الطب البيطري ببني سويف

وعلى الفور انتقلت سيارات ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع بمنزل يملكه "حسن. م. ع" خلف مبنى مديرية الطب البيطري بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى الشقق المجاورة، مستخدمة معدات الإطفاء الحديثة وخراطيم المياه.

 

إخلاء سكان الشقة والمنازل المجاورة

وأكد مصدر مُطلع أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، حيث تم إخلاء سكان الشقة والمنازل المجاورة، فور اندلاع الحريق كإجراء احترازي ساهم في الحد من الأضرار، وأسفر الحريق عن تلفيات مادية محدودة بالأثاث المنزلية والمفروشات وبعض الأجهزة الكهربائية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكاملة وراء الحريق، وكلفت الأجهزة الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقرير فني حول الواقعة.

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