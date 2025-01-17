الجمعة 17 يناير 2025
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ضبط جزار وعامل لقيامهما بذبح حصان وبيعه للأهالى في بني سويف

ضبط جزار وعامل لقيامهما
ضبط جزار وعامل لقيامهما بذبح حصان وبيعة للاهالى في بني سويف

تمكنت مباحث التموين، بقيادة اللواء محمد الخولي مدير البحث الجنائي ببني سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ببني سويف، من القبض على جزار وعامل لقيامهما بذبح حصان وتجهيز لحومه لبيعها للمواطنين، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ضبط جزار وعامل في بني سويف

 

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين قاما بذبح حصان يزن 200 كيلوغرام، داخل محل جزارة بمدينة بني سويف، وتجهيز لحومه وكبده لعرضها للبيع، وتمكن فريق مباحث التموين، بقيادة الرائد معتز حاتم، من ضبط المتهمين قبل عرض اللحوم للبيع.

 

حيث تم التحفظ على اللحوم والكبدة المعدة للبيع والتي تزن 15 كيلو جرامًا وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأشارت التحريات إلى أن صاحب المحل قام بسلخ وفرم لحوم الحصان وعرضها للبيع في بني سويف، بالإضافة إلى تجهيز كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

إعدام لحوم حصان مذبوح ببني سويف 

 

وأصدر المستشار أحمد عطية، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، قرارًا بإعدام اللحوم والكبدة المضبوطة، مع التحفظ على المتهمين واستكمال التحقيقات، كما كلف النيابة بإعداد تقرير مفصل عن الواقعة واستكمال تحريات المباحث.
 

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