أخبار الفن اليوم: وفاة ابنة الفنان أحمد عبد الحميد، نسرين ظواهرة تدافع عن رامي عياش، مفاجـأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي



أعلن الفنان أحمد عبد الحميد ، وفاة ابنته من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك، وذلك بعد وفاة والده الشهر الماضي.

وفي يوم 23 ديسمبر الماضي، أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده

انطلق، منذ قليل، حفل النجمة اللبنانية إليسا الأول في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري واستقبال حافل من الجمهور، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وخطفت إليسا الأنظار في حفلها الأول بمدينة العلا بفستان أحمر جذاب، وقدمت وصلة غنائية متنوعة وقدمت أغنية ع بالي، بتمايل على البيت، حالة حب، وغيرهم من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

طرحت النجمة أنغام أولى أغانيها في عام 2026 والتي جاءت بعنوان الحب حالة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة الحب حالة من كلمات وألحان رزام وميكس وماستر طارق مدكور.

مسلسلات رمضان 2026، عرض "على قد الحب" لـ نيلي كريم وشريف سلامة بهذه القنوات

علنت الشركة المتحدة عن عرض مسلسل على قد الحب، الذي يقوم ببطولته شريف سلامة وتشاركه البطولة نيللي كريم وذلك في رمضان 2026.

ويعرض مسلسل على قد الحب على القنوات التالية ON E، الحياة، DMC، CBC

وكانت الفنانة نيلي كريم استأنفت تصوير مشاهد مسلسل "على قد الحب، مع الفنان شريف سلامة، بعد أيام من التوقف لأسباب تقنية.

دافعت الإعلامية نسرين ظواهرة عن الفنان رامي عياش، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحاته حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكان عياش وصف لقائه مع شيرين في برنامج "ستوديو شيري" بأنه من "أبشع اللقاءات" التي أجراها في حياته، مؤكدًا أنه يتمنى لو استطاع حذف هذه الحلقة من سجله المهني.

أجرت المحكمة العسكرية في لبنان، اليوم، جلسة سرية جديدة مع الفنان فضل شاكر لاستجوابه فيما هو منسوب إليه

في هذا السياق، أكدت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى في تصريح خاص لـ"فيتو" أن الشيخ أحمد الأسير قال خلال جلسة استجواب فضل شاكر والتي أجريت اليوم: إن الفنان اللبناني ليس له علاقة بمعركة عبرا.

جولدن جلوب، يجري حاليًّا، وضع اللمسات والاستعدادات النهائية، لحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في نسختها الـ ٨٣، والذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم.

أعلن رسميا عن ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2026، المقرر إقامتها في 11 يناير، ويبث الحفل مباشر علي شبكة قنوات CBS ، كما يبث عبر الإنترنت حصريا علي منصة Paramount+،وستعود الكوميدية نيكي جلاسر لتقديم الحفل للعام الثاني على التوالي.

طرحت شركة “دي سي”، بوسترا دعائيا جديدا، لفيلمها المرتقب Supergirl، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 26 يونيو 2026

وجاء البوستر الجديد لفيلم Supergirl، باللونين الرمادي والأسود، ويتوسط البوستر علامة Supergirl باللون الأحمر، فيما ظهرت بطلة الفيلم ميلي آلكوك بجاكت جلد أسود.

