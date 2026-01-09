تداول صورة لفضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في جلسة سرية

18 حجم الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان اللبناني فضل شاكر، قيل إنها التقطت أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية في لبنان، خلال جلسة استجواب عقدت بشكل سري، حيث ظهر شاكر محاطًا بعدد من جنود الجيش اللبناني أثناء التحقيق معه.

وعقدت المحكمة العسكرية في لبنان، أمس الخميس، جلسة استجواب للفنان فضل شاكر، بناءً على طلبه وطلب وكيلته القانونية، على أن تكون الجلسة سرية، إذ مُنع الإعلاميون والمحامون غير الموكّلين من حضورها.

تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر

وعُقدت الجلسة أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، للنظر في أربعة ملفات أمنية بحق فضل شاكر، سبق أن صدرت بحقه فيها أحكام غيابية تراوحت بين الأشغال الشاقة لمدة 5 و15 سنة.

وبحسب ما نقله موقع ET بالعربي، حضر الجلسة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر، إضافة إلى وكيلة الدفاع المحامية أماتا مبارك.

رد شاكر على التهم الموجهة إليه

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جلسة الاستجواب استمرت قرابة ساعتين ونصف الساعة، جرى خلالها استجواب فضل شاكر في جميع الملفات العالقة أمام المحكمة العسكرية.

وخلال الجلسة، بدا فضل شاكر هادئًا ومتعاونًا، حيث أجاب عن جميع الأسئلة المطروحة، نافيًا بشكل قاطع التهم المنسوبة إليه، ومؤكدًا احترامه الكامل للمؤسسة العسكرية اللبنانية.

وشدد شاكر على أنه لم ينتمِ يومًا إلى جماعة الشيخ أحمد الأسير، ولم يقم بتمويلها أو تسليحها، كما نفى مشاركته في أي أعمال مسلّحة أو في معارك عبرا.

سبب وجوده في مسجد بلال بن رباح

وبرّر فضل شاكر وجوده في مسجد بلال بن رباح بمنطقة عبرا قبل اندلاع المعركة بنحو أسبوعين، موضحًا أنه كان يتلقى تهديدات جدية بالتصفية الجسدية بسبب مواقفه السياسية، وأن وجوده في المسجد كان بدافع الخوف على حياته وعائلته فقط، دون أي نشاط عسكري أو أمني.

جلسة مواجهة مرتقبة

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة العسكرية إرجاء المحاكمة إلى 12 فبراير المقبل، لاستكمال الاستماع إلى الشهود، وفي مقدمتهم الشيخ أحمد الأسير، حيث تقرر تخصيص جلسة ثانية للمواجهة بين الطرفين.

