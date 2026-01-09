بوستر دعائي جديد لفيلم Supergirl

الجمعة 09 يناير 2026
طرحت شركة “دي سي”، بوسترا دعائيا جديدا، لفيلمها المرتقب Supergirl، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 26 يونيو 2026.

وجاء البوستر الجديد لفيلم Supergirl، باللونين الرمادي والأسود، ويتوسط البوستر علامة Supergirl باللون الأحمر، فيما ظهرت بطلة الفيلم ميلي آلكوك بجاكت جلد أسود.

Image

فيما كشف تقرير لمجلة Forbes، أن  ميزانية فيلم "Supergirl"، بلغت حوالي 200 مليون دولار.

شرير فيلم SUPERGIRL

تداول عدد من محبي أفلام دي سي، صورة مسربة لشخصية “كريم”، شرير فيلم Supergirl، والذي يجسد دوره الممثل ماتياس شونارتس.

واختلف شرير فيلم Supergirl، عن ما تم رسمه في القصص المصورة الخاصة بعالم دي سي.

Image
الشرير في الكوميك

جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl: أفضل اختيار قمت به في حياتي

وكشف رئيس شركة دي سي، والمخرج جيمس جان، إن اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl كان قرارًا صائبًا للغاية.

 

وقال جيمس في تصريحات إعلامية: "اختيار ميلي ألكوك كان أفضل اختيار قمت به في حياتي..أعتقد أنها مذهلة للغاية في فيلم  Supergirl".

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ونشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

Image
الممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl

وأعلنت  شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميًّا من تصوير مشاهد فيلم  Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

Image

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جيمس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced
الممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl

الجريدة الرسمية