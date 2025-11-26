نيللي كريم وشريف سلامة ينتهيان من تحضيرات مسلسل "أنا" للعرض في رمضان المقبل

18 حجم الخط

انتهت الفنانة نيللي كريم، من تحضيرات مسلسل "أنا" الذي تقوم ببطولته بمشاركة الفنان شريف سلامة، والذي من المفترض أن يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وبجانب نيللي كريم وشريف سلامة، يشارك في بطولة العمل: مها نصار، أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، شهد الشاطر، وغيرهم من النجوم الذين سيتم الكشف عن أسمائهم قريبا.

مسلسل "أنا" من إنتاج سالي والي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

ويشار إلى أن مسلسل "أنا" هو التعاون الثاني الذي يجمع كلا من: النجمة نيللي كريم، والمنتجة سالي والي، عقب تعاونهما عام 2022 من خلال مسلسل "الجسر"، كما أنه التعاون الثاني الذي يجمع أيضًا شريف سلامة ونيللي، بعدما قدما من قبل مسلسل “فاتن أمل حربي”، والذي حقق نجاحا كبيرًا أثناء عرضه.

