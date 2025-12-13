السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول صورة لشرير فيلم SUPERGIRL

SUPERGIRL، فيتو
SUPERGIRL، فيتو
18 حجم الخط

تداول عدد من محبي أفلام دي سي، صورة مسربة لشخصية “كريم”، شرير فيلم Supergirl، والذي يجسد دوره الممثل ماتياس شونارتس.

واختلف شرير فيلم Supergirl، عن ما تم رسمه في القصص المصورة الخاصة بعالم دي سي.

Image
الشرير في الفيلم 

فيما كشف تقرير لمجلة Forbes، أن  ميزانية فيلم "Supergirl"، بلغت حوالي 200 مليون دولار.

Image
الشرير في الكوميك

جيمس جان عن اختيار ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl: أفضل اختيار قمت به في حياتي

وكشف رئيس شركة دي سي، والمخرج جيمس جان، إن اختيار الممثلة الشابة ميلي ألكوك لأداء دور Supergirl كان قرارًا صائبًا للغاية.

وقال جيمس في تصريحات إعلامية: "اختيار ميلي ألكوك كان أفضل اختيار قمت به في حياتي..أعتقد أنها مذهلة للغاية في فيلم  Supergirl".

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ونشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

Image
الممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl

وأعلنت  شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميًّا من تصوير مشاهد فيلم  Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

Image

جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جيمس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced
الممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Supergirl Supergirl ميلي الكوك جيمس غان Supergirl عالم دي سي Supergirl

مواد متعلقة

التريلر الرسمي الأول لفيلم Supergirl

الحكم بالسجن على بطل فيلم Supergirl ماتياس شونارتس

الأكثر قراءة

ليفربول يستضيف برايتون بالدوري الإنجليزي في الظهور الأخير لـ محمد صلاح

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

في ذكرى رحيلها، محطات في حياة قطة السينما زبيدة ثروت، والدها رفض عملها بالتمثيل، وطلبت دفنها بجوار عبد الحليم

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق السريعة.. انحسار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وكاترين تقترب من الصفر

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال والقناة الناقلة

الفئات المستحقة للحصول كارت الخدمات المتكاملة 2026

انطلاق ماراثون الأهرامات 2025 بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق (صور)

حالة المرور اليوم، انتظام الحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads