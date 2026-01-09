أنغام تطرح أولى أغانيها في عام 2026 "الحب حالة" (فيديو)

الجمعة 09 يناير 2026
 طرحت النجمة أنغام أولى أغانيها في عام 2026 والتي جاءت بعنوان الحب حالة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية أنغام الجديدة الحب حالة 

أغنية أنغام الجديدة الحب حالة من كلمات وألحان رزام وميكس وماستر طارق مدكور. 

وأحيت أنغام حفل ليلة رأس السنة بالمملكة العربية السعودية وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات

الجريدة الرسمية