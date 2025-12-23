الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد

أحمد عبد الحميد،
أحمد عبد الحميد، فيتو
أعلن الفنان الشاب أحمد عبد الحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والده.

ونعى الفنان أحمد عبد الحميد والده بكلمات مؤثرة، كما كشف عن موعد صلاة الجنازة. 

وكتب أحمد عبد الحميد: “بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي..  ببالغ  الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله / محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفنى صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

مشاركة أحمد عبد الحميد في مسلسل ابن النادي

وكان مسلسل ابن النادي  أحدث مشاركات أحمد عبد الحميد الفنية، وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يقدم قصة شاب بسيط يعيش حياة هادئة، قبل أن تنقلب أوضاعه رأسًا على عقب بعد أن يرث بشكل غير متوقع إدارة نادٍ رياضي شعبي إثر وفاة أحد أقاربه.

 ذلك الميراث يضعه في مواجهة مسؤولية جسيمة لم يكن مستعدًا لها، ليصبح المسؤول الأول عن النادي وما يترتب على ذلك من تحديات يومية ومواقف معقدة تمزج بين الكوميديا والدراما، ومن خلال هذه الأحداث، يسلط العمل الضوء على ما يواجهه الشباب من صعوبات عند خوض تجارب جديدة، وكيفية تعاملهم مع الضغوط والمسؤوليات. ومسلسل ابن النادي ينتمي لعالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 10 حلقات فقط بما يسمح للجمهور بمتابعة أحداث مكثفة.

يشارك في بطولة مسلسل ابن النادي مجموعة من النجوم، حيث يتصدر العمل الفنان أحمد فهمي في دور لاعب كرة قدم ضمن فريق نادي "الشعلة"، ويشاركه البطولة كل من: حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، بالإضافة إلى النجمة سينتيا خليفة، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

