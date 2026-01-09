الجمعة 09 يناير 2026
ع بالي، إليسا تتألق بمدينة العلا بالسعودية للمرة الأولى وتخطف الأنظار بفستان أحمر (فيديو)

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو
انطلق، منذ قليل، حفل النجمة اللبنانية إليسا الأول في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري واستقبال حافل من الجمهور، بقيادة المايسترو هاني فرحات. 

حفل إليسا في مدينة العلا 

وخطفت إليسا الأنظار في حفلها الأول بمدينة العلا بفستان أحمر جذاب، وقدمت وصلة غنائية متنوعة وقدمت أغنية ع بالي، بتمايل على البيت، حالة حب، وغيرهم من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ألبوم إليسا الجديد

على جانب آخر، تضع  إليسا ، اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد والمقرر طرحه في مطلع 2026، حيث إنها أنهت تسجيل عدد من أغانيه

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول من ألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكان الشاعر الغنائي أحمد المالكي كشف عن كواليس تعاونه مع الفنانة إليسا في ألبومها الجديد، مؤكدًا أنه كتب كلمات أغنيتين ينتميان إلى لون الدراما اللتين سيتم طرحهما قريبًا.

وقال “المالكي” في تصريح خاص لـ"فيتو": “الأغنيتان تنتميان إلى اللون الدرامي، الأولى من كلماتي وألحان محمد يحيى توزيع أحمد إبراهيم، والثانية من ألحان الراحل محمد رحيم”.

وتابع: “دي الأغنية الوحيدة اللي اشتغلتها مع رحيم الله يرحمه وسمعتها لـ إليسا وخدتها والأغنينين دول ما اتعرضوش على مطرب أو مطربة قبلها

حفل إليسا في مدينة العلا حفل اليسا إليسا النجمة اللبنانبة إليسا
