نسرين ظواهرة تدافع عن رامي عياش بعد تصريحاته المثيرة حول شيرين عبد الوهاب

دافعت الإعلامية نسرين ظواهرة عن الفنان رامي عياش، بعد الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحاته حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكان عياش وصف لقائه مع شيرين في برنامج "ستوديو شيري" بأنه من "أبشع اللقاءات" التي أجراها في حياته، مؤكدًا أنه يتمنى لو استطاع حذف هذه الحلقة من سجله المهني.

وأشارت ظواهرة في دفاعها عنه إلى ضرورة فهم سياق تصريحاته وعدم تفسيرها بشكل سلبي، مشيرة إلى أن رامي عياش يمتلك تاريخًا فنيًا حافلًا يستحق احترام الجمهور والنقاد على حد سواء.

أزمة شيرين عبد الوهاب ورامي عياش

في هذا السياق، كشفت نسرين ظواهرة عن تفاصيل جديدة حول الأزمة بين شيرين عبد الوهاب ورامي عياش، من خلال فيديو نشرته على موقع "إنستجرام".

وأوضحت أن شيرين كانت تعمل مع عياش لسنوات، مؤكدة أن الحلقة كانت معدّة بالكامل مسبقًا.

وأضافت ظواهرة أن ما صرح به عياش عن اللقاء لا يعكس كل ما حدث خلال التصوير، مشيرة إلى أن عياش اكتفى بتصريحاته احترامًا لحبه لشيرين ولأخلاقها، لافتة إلى أن التصوير توقف أربع مرات خلال الحلقة.

وأشارت نسرين ظواهرة إلى أن الحلقة دخلت مرحلة المونتاج نتيجة عدم احترام شيرين عبد الوهاب لعياش خلال اللقاء، على حد قولها.

وكان رامي عياش تصدر مؤخرًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول شيرين، حيث وصف لقائه معها بأنه من "أبشع اللقاءات" التي أجراها في حياته.

