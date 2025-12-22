نيللي كريم تستأنف تصوير مسلسل "على قد الحب" مع شريف سلامة

18 حجم الخط

استأنفت الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسل "على قد الحب، مع الفنان شريف سلامة، بعد أيام من التوقف لأسباب تقنية.

ومن المفترض أن تنتقل أسرة المسلسل إلى عدد من الأماكن العامة والشوارع بالقاهرة، لتصوير المشاهد الخارجية، تمهيدا لعرض العمل في شهر رمضان المقبل.

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة.

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

