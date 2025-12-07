نيللي كريم تعلن بدء تصوير مسلسل "علي قد الحب "

18 حجم الخط

أعلنت النجمة نيللي كريم ، عن انطلاق تصوير مسلسلها الجديد علي قد الحب ، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2026

نيللي كريم في رمضان 2026

وانضم كل من النجوم ميمي جمال وصفاء الطوخي، ومحمد أبو داوود، لفريق عمل مسلسل "على قد الحب"، المنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2026.

ويعكف صناع العمل حاليا على الانتهاء من التحضيرات النهائية، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ويشار إلى أن المسلسل كان قد حمل اسم "أنا" قبل تغييره إلى "على قد الحب"، وهو من بطولة كل من نيللي كريم وشريف سلامة.

فريق عمل المسلسل

فيما يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجوم السابق ذكرهم، محمد علي رزق، محمود الليثي، أحمد سعيد عبد الغني، شهد الشاطر، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث مسلسل "على قد الحب" الذي تنتجه شركة S productions للمنتجة سالي والي، في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.