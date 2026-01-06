محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا ويؤكد وحدة النسيج الوطني

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك في إطار احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد يناير 2026م.

قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا ببني سويف

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا بـ محافظة بني سويف، الذي رحب به وبمرافقته من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، معربًا عن تقديره لحضورهم الذي يعكس عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن.

قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا ببني سويف

وخلال ترؤسه للقداس، ألقى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا، عظة تناول خلالها معنى اسم الله "الحافظ الحفيظ"، مشيرًا إلى تكرار لفظ الحفظ في الكتاب المقدس وأهمية الإيمان بحفظ الله ورعايته، كما استشهد بقصص الأنبياء، مثل النبي موسى الذي حفظه الله عندما ألقته أمه في البحر، والنبي يونان الذي حفظه الله في بطن الحوت، مؤكدًا أن حياة البشر في يد الله وأن الإيمان بحفظه أمر لا ينبغي أن يفقده الإنسان.

قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا ببني سويف

محافظ بني سويف يؤكد وحدة النسيج الوطني

كما هنأ محافظ بني سويف، الحاضرين بالعيد، داعيًا الله أن يكون عيدًا سعيدًا وفرحة على الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجه المحافظ مع الوفد المرافق له، الذي ضم السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف في مطرانية بني سويف، مشيدين بروح التعاون والاخوة بين أبناء الوطن.

قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا ببني سويف

هذا ومن المقرر أن يشهد المحافظ أيضًا مراسم القداس بمطرانية بني سويف لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالعيد المجيد.

