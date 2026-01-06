الأربعاء 07 يناير 2026
محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببني سويف، فيتو
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف، وذلك بمشاركة الإخوة المسيحيين أفراحهم بهذه المناسبة، وكان في استقباله نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، وبحضور لفيف من الآباء والكهنة والقساوسة.

 

<strong alt=
قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببني سويف

 

قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف

 

وقد قدم المحافظ التهنئة للمشاركين في الاحتفال، متمنيًا أن يكون العيد مصدر بهجة وسعادة لجميع المصريين، وشارك في مراسم القداس كل من: السيد بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والأوقاف، ورجال الدين الإسلامي، والإعلاميين، وأهالي بني سويف.

 

<strong alt=
قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببني سويف

 

الأنبا غبريال: المسيح جاء ليعلمنا الفضائل

 

وفي بداية عظته، تقدم نيافة الأنبا غبريال بالشكر للحضور من قيادات المحافظة، مثنيًا على التلاحم الوطني بين المصريين، والذي تجسد في حضورهم المشترك، وأشاد أيضًا بالجهود الأمنية التي تبذلها الشرطة وأجهزة الأمن في تأمين الاحتفالات، وتناول قيمة التواضع والاتضاع، مشيرًا إلى أن السيد المسيح جاء ليعلمنا الفضائل، وأن التواضع ليس ضعفًا بل قوة حقيقية تنبع من إدراك الإنسان لحقيقته أمام الله، ودعا إلى التمسك بهذه الفضيلة عبر نسب كل شيء جيد لله، ومراجعة النفس والتواضع أمام الآخرين.

 

<strong alt=
قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المطرانية ببني سويف

 

من جهة أخرى، كان محافظ بني سويف قد بعث ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متمنيًا له الصحة والسعادة، كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة للقيادات الكنسية والشخصيات المسيحية بالمحافظة.

 

الجريدة الرسمية