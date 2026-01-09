الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

تجديد حبس شخص روج لبيع أسلحة نارية عبر الـ"فيسبوك" بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، حبس شخص بتهمة إدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادي في الإسماعيلية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضبط شخص لترويج بيع أسلحة نارية على الفيس بوك بالإسماعيلية

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادي. 

بالفحص تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه  الإجرامى").

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وعدة صفحات أخرى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة النارية للحصول منهم على مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب أنشأ وأدار صفحة عبر مواقع التواصل بهدف النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، ثم إغلاق هاتفه عقب الحصول على الأموال، وذلك بدائرة قسم شرطة الأميرية.

تفاصيل الضبط

وكانت كشفت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم استخدم صفحة إلكترونية للترويج لبيع أسلحة بيضاء وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا دون تسليم أي بضائع.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية القائم على الصفحة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في عمليات الاحتيال.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإنشاء الصفحة بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم ببيع الأسلحة البيضاء، ثم إغلاق الهاتف بعد تحويل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الجريدة الرسمية