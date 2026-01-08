أجهزة الأمن تستمع لأقوال أسرة شاب أنهى حياته بالهرم

18 حجم الخط

استمعت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إلى أقوال أسرة شاب في العقد الرابع من عمره، لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم، وذلك في إطار استكمال التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

بالفحص، تبين العثور على جثة الشاب مصابًا بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال أفراد أسرته، أفادوا بأن المتوفى كان يمر خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسية سيئة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، فيما تواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات وسماع أقوال الشهود للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأزهر: إنهاء الحياة ذنب عظيم

حذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

