الاستماع لأقوال المتهمين في واقعة مشاجرة أكتوبر

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها في واقعة المشاجرة التي نشبت في منطقة الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص وتلفيات في 3 سيارات جراء استخدام الأسلحة النارية والأدوات الحادة.

وتم القبض على 8 أشخاص من المشاركين في المشاجرة، والذين عُثر بحوزتهم على أسلحة نارية وألعاب نارية، بالإضافة إلى أدوات حادة.

ووفقًا للتحريات، فقد نشبت المشاجرة بسبب خلافات بين الأطراف، التي تطورت إلى تبادل إطلاق نار وإلقاء الحجارة.

وفي إطار التحقيقات، باشرت الأجهزة الأمنية الاستماع إلى أقوال المتهمين، حيث تم نقلهم إلى مقر التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنسيق مع النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

القبض على طفل عمره 13 عامًا بعد دهس سيدتين بسيارة ملاكي في 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر، كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاما متهما بدهس سيدتين أسفل عجلات سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق بمحيط كمبوند سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر.

وتم التحفظ على السيارة ونقل المتوفيتين إلى المستشفى، فور تلقي قوات الأمن بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين قيام صغير بقيادة سيارة والده وأثناء سيره على الطريق، فقد السيطرة عليها، ما أسفر عن دهس سيدتين تصادف مرورهما بمكان الحادث، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.