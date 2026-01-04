الأحد 04 يناير 2026
محافظات

ضمن مبادرة الخير، توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

جانب من فاعليات المبادرة،
تواصل مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ حزمة من التدخلات الاجتماعية الداعمة على مستوى المحافظة، ضمن مبادرة “الخير”.

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعية وزيارات منزلية للرائدات الريفيات

صحة الإسماعيلية تشن حملة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمنشآت التعليمية

 

توزيع بطاطين وأغطية على الأسر الأولى بالرعاية 

وقامت المديرية بتوزيع بطاطين على ٥٠ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية كمرحلة أولي بمناطق أبوعطوة، ونفيشة، والإغاثة، والشيخ زايد، وذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية 

كما تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على عدد من الكنائس لتتولى توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لديها، في إطار التنسيق المجتمعي وتكامل الأدوار.

 

امتداد خطة التوزيع حتى شهر رمضان المبارك 

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن المديرية مستمرة في توزيع المواد الغذائية والبطاطين واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة تمتد حتى شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع فعاليات مبادرة «أسبوع الخير» التي تستهدف توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشريكة، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية ويضمن وصول الدعم الغذائي والإنساني إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق آليات دقيقة ومعايير واضحة. 

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ مبادرة «أسبوع الخير» التي أطلقها اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وضمن جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم الغذائي المباشر والاحتياجات الملحة للأسر الأولى بالرعاية. 

