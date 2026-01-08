الخميس 08 يناير 2026
اعترافات طالب يدير صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل بالإسماعيلية

أدلى طالب، تم ضبطه بمحافظة الإسماعيلية، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، أقر خلالها بقيامه بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية.

وقال المتهم في اعترافاته إنه أنشأ الصفحة مستغلًا إقبال بعض المواطنين على شراء الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت، حيث كان يقوم بعرض صور لأسلحة مختلفة وإيهام المترددين على الصفحة بقدرته على توفيرها وتسليمها مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إليه.

وأضاف المتهم أنه كان يهدف من وراء ذلك إلى النصب والاحتيال على المواطنين، دون حيازة أسلحة حقيقية في بعض الأحيان، معتمدًا على التواصل الإلكتروني لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تفاصيل الضبط

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، من بينها المحادثات الخاصة بالاتفاق مع الضحايا. 

الإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

