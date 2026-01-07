الأربعاء 07 يناير 2026
غدا النطق بالحكم على المتهمين بقتل شخص بالخصوص

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القليوبية  الدائرة الخامسة، غدا الخميس، محاكمة المتهمين في قضية قتل شخص والشروع في قتل آخر، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

 

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل آخر بالخصوص إلى 8 يناير للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين محمد فوزي الجابري، وأمير محمد عاصم، وأحمد عبد القهار زهوي أحمد، وبأمانة سر رضا جاب الله.

 

احالة المتهمين بالواقعة

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: جمال. ف. ف، شريف. ف. ف، خالد. ف. ف، كرم. خ، محمد. م. ع، وعمران. م. ج، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل المجني عليه سعيد محمد عبد المنعم فريد عمدًا مع سبق الإصرار، في يوم 11 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية وأدوات، حيث كان بحوزة المتهم الأول بندقية خرطوش، إضافة إلى عصا خشبية وقارورات زجاجية، وتوجهوا إلى مكان تواجده، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارًا ناريًا استقر في أنحاء متفرقة من جسده، محدثًا الإصابات التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.


وأشار أمر الإحالة إلى أن الجناية اقترنت بجناية أخرى، حيث شرع المتهمون في قتل المجني عليه محمد أشرف محمد عبد المنعم عمدًا، دون سبق إصرار، باستخدام ذات الأسلحة، وأصابوه بعدة طلقات نارية كادت أن تودي بحياته، إلا أن الجريمة لم تكتمل لتدارك المجني عليه بالعلاج.


كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية (بندقية خرطوش) وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون مسوغ قانوني.


وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد من المجني عليهم وأهالي المنطقة، بقصد ترويعهم وتخويفهم، مما أدى إلى تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، فضلًا عن إطلاق أعيرة نارية داخل نطاق سكني.

قسم شرطة الخصوص القليوبية الخصوص النيابة العامة

