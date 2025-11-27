ضبط 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

الخميس 27 نوفمبر 2025
نجح  قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظات القليوبية، الشرقية، والإسماعيلية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها؛ وفي ذلك إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية. 

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي و6 أطنان دقيق مهرب

زحام مروري في القاهرة والجيزة والقليوبية مع انتشار مكثف للخدمات

أساليب المتهمين في  غسل الأموال

أكدت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال:

تأسيس  أنشطة تجارية وهمية وكيانات اقتصادية مزعومة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.

شراء وحدات سكنية، عقارات، أراضٍ زراعية وسيارات فاخرة، كوسيلة لتحويل الأموال غير القانونية إلى ممتلكات قانونية.

استخدام شبكات مالية محلية ودولية لتسهيل تحويل الأموال وإخفاء مسارها القانوني، بما يضفي عليها المظهر الشرعي.

وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي تم ضبطها نحو 170 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس ضخامة النشاط الإجرامي وتأثيره على الأمن المالي للمجتمع.

الإجراءات القانونية المتخذة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تشمل الضبط والتحفظ على الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية.

 تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والمخدرات، وحماية المواطنين من النصب المالي واستغلال الثروات غير المشروعة.

