حوادث

النيابة تصرح بدفن جثمان شاب عثر عليه داخل منزله بقرية ميت الكرام بالمنوفية

تحقيقات
تحقيقات
صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان شاب عثر أهالي قرية ميت الكرام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عليه داخل منزله في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الحزن والقلق بين الأهالي.


تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل مسكنه بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة


وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثمان شاب يدعى "محمد ع. ح"، يبلغ من العمر 45 عاما، ملقى داخل منزله، دون وجود إصابات ظاهرية تشير إلى سبب الوفاة.

 


وجرى فحص الجثمان ومكان الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي قررت نقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي، تمهيدا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، والتأكد من ملابسات الواقعة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

وفي سياق آخر، شهدت قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، العثور على جثمان عامل خردة مصابا بطعنة نافذة بسلاح أبيض داخل محل عمله.


كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثمان أحد الأشخاص داخل محل خردة بدائرة مركز طنطا وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية وضباط الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثمان عامل خردة به طعنة نافذة يشتبه في أنها بسلاح أبيض "سكين" وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها لكشف ملابسات الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان وسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات اللازمة للتوصل إلى مرتكب الواقعة ودوافعها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

