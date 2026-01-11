بعد التنبؤ بتغييرها، آليات تشكيل حكومة جديدة في مصر

18 حجم الخط

مع كل فصل تشريعي جديد، يزايد الحديث عن تكليف حكومة جديدة وفقًا للعرف السياسي، أو على الأقل إجراء تعديل وزاري، وهو ما يتطلب عرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة، بما يعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحقق الاستقرار السياسي، وهو ما يترقبه الساسة والشارع المصري.

ضوابط تغيير الحكومة

ينظم الدستور المصري، كيفية تغيير الحكومة، وذلك لضمان استقرار الدولة وتحقيق التوازن بين السلطات، ولا يتم تغيير الحكومة بشكل عشوائي، بل من خلال إجراءات قانونية محددة نص عليها الدستور، وبالتالي تغيير الحكومة يتم بطرق قانونية منظمة، تضمن الرقابة البرلمانية وتحافظ على استقرار نظام الحكم في الدولة.



تشكيل حكومي جديد بتكليف من رئيس الجمهورية

تتغير الحكومة أولًا؛ عن طريق تشكيل حكومة جديدة، حيث يكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة، وبعدها يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا تبدأ الحكومة عملها إلا بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.

وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا المرشح أيضًا، يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات جديدة.

كما يحق لمجلس النواب تغيير الحكومة من خلال سحب الثقة منها، وذلك في إطار دوره الرقابي. وتُسحب الثقة بعد تقديم استجواب وموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وعندها تُعد الحكومة أو الوزير المعني مقالًا من منصبه.

وتتغير الحكومة أيضًا عن طريق التعديل الوزاري، حيث يقترح رئيس مجلس الوزراء التعديل، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية، ثم يُعرض التعديل على مجلس النواب للحصول على موافقته.

استقالة الحكومة

يمكن تغيير الحكومة باستقالتها، سواء استقالة رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة كاملة، وتقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وعند قبولها تُكلف حكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.