الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 23 ألف طن و1400 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط
ads

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة  بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية. 

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأشارت إلى أن سرعة تكون (40: 60) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 1.5 إلى 2.25) متر.

 إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ هيئة موانئ البحر الأحمر

 من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 23 ألف طن بضائع و1400 شاحنة و89 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع و736 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17 ألف طن بضائع و664 شاحنة و28 سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهىAlcudia Express، Poseidon Express  ، Pan LiLi والحرية بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، أمل والرياض، فيما غادر الميناء خمس سفن وهيAlcudia Express، Poseidon Express  ، GREAN HAN، Pan LiLi والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و389 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور والحسين وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقرار الأحوال الجوية اضطراب الملاحة البحرية الخطوط الملاحية رئيس قطاع النقل النقل البحرى قطاع النقل البحري هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

استيراد 65 ألف طن قمح فرنسي عبر ميناء سفاجا

تداول 20 ألف طن بضائع و952 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

تداول 48 ألف طن و928 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 24 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

تداول 64 ألف طن و828 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و607 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أخبار مصر اليوم: السيسي يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.. كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة.. مدبولي يبحث تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في عباد "سلايت" وارتفاع "كريستال"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

نص القرار الجمهوري بفض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

رئيس شعبة المعادن الثمينة: ارتفاع الذهب بأكثر من 4% منذ بداية 2026

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

تفوق الفراعنة، تاريخ مواجهات مصر والسنغال

بعد التنبؤ بتغييرها، آليات تشكيل حكومة جديدة في مصر

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

بعد الارتفاعات الكبيرة، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية