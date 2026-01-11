تداول 23 ألف طن و1400 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن قطاع النقل البحري العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، الخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية والتوقعات بارتفاع الأمواج الأمر الذي يهدد سلامة الملاحة بالمواني.

إجراءات الطوارئ بالموانئ البحرية

وشدد رئيس قطاع النقل البحري على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر (العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)

وأشارت إلى أن سرعة تكون (40: 60) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من ( 1.5 إلى 2.25) متر.

إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ هيئة موانئ البحر الأحمر

من ناحية أخرى، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 23 ألف طن بضائع و1400 شاحنة و89 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع و736 شاحنة و61 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17 ألف طن بضائع و664 شاحنة و28 سيارة.

يستقبل ميناء سفاجا اليوم أربع سفن وهىAlcudia Express، Poseidon Express ، Pan LiLi والحرية بينما تغادر ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، أمل والرياض، فيما غادر الميناء خمس سفن وهيAlcudia Express، Poseidon Express ، GREAN HAN، Pan LiLi والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و389 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى آور والحسين وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2300 راكبا بموانيها.

