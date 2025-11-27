ضبط 145 ألف مخالفة مرورية و73 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 145318 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين على الطرق لمكافحة تعاطي المخدرات

خلال الحملات تم فحص 1537 سائقًا، تبين إيجابية 73 حالة لتعاطي مواد مخدرة، ما يعكس حرص الأجهزة الأمنية على ضبط كل ما يهدد السلامة المرورية وحياة المواطنين.

الحملات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي

كما واصلت الحملات المرورية والإنضباطية عملها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 761 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 127 سائقًا تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكم، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ضمن خطة وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.

المرور: تحرير 794 مخالفة بعدم تركيب الملصق الإلكتروني

وعلى جانب آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 794 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

