موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

ضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعدا مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقى المنتخبان في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 أهداف فقط.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر

فيما، جاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب مصر، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.