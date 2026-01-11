الأحد 11 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
ضرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، موعدا مع منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال 

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

 وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ورسخ منتخب مصر عقدة التفوق الكاسح أمام أفيال كوت ديفوار، حيث التقى المنتخبان  في 12 مواجهة، حقق خلالها الفراعنة الفوز في 9 مباريات، مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية، وتعادلا مرتين.

وسجل منتخب مصر 26 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 110 أهداف فقط.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

فيما، جاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا. 

الجريدة الرسمية