فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
قام فريق إشراف من مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية بالمرور الإشرافي على مستشفى حميات التل الكبير، ويضم الفريق إدارات العلاجي، التفتيش الصيدلي، المعامل، مكافحة العدوى، التمريض، سلامة المرضى، والحوكمة والمراجعة الداخلية. 

صحة الإسماعيلية تشن حملة للتأكد من سلامة مياه الشرب بالمنشآت التعليمية

صحة الإسماعيلية تنفذ خطتها لانتخابات الإعادة بمجلس النواب 2025

 

المستهدف من المرور 

شمل المرور أقسام الاستقبال والفرز، العيادات، المعمل، مخزن المستلزمات، الصيدلية، العيادات، العناية المركزة والحضانات حيث تبين تواجد القيادات والفريق الطبي، والالتزام بالزي الرسمي وكروت التعريف، وانتظام التسجيل بالسجلات، وتفعيل الإشراف الفني داخل الأقسام. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

جاهزية قسم الاستقبال 

كما تبين خلال المرور جاهزية أقسام الاستقبال والفرز للتعامل مع الحالات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمعملية، وانتظام العمل بالمعمل والصيدلية، مع الالتزام الجيد بمعايير مكافحة العدوى وتطهير الأسطح وفصل النفايات، وتطبيق سياسات سلامة المرضى، وتحديث قوائم الطوارئ والكراش كار، وتفعيل لجان سلامة المرضى والدواء وإشراك المريض.

 

وأشاد الفريق الإشرافي بدراية الفرق الطبية والتمريضية بالبروتوكولات العلاجية وسياسات العمل، وحرصهم على التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، مع التأكد من رضا المرضى والمترددين عن مستوى الخدمة المقدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للملاحظات البسيطة التي تم رصدها أثناء المرور.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

و يأتي هذا المرور في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة داخل منشآت الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

 

