حفاظا على الصحة العامة، البيئة تتصدى لأصحاب مكامير الفحم المخالفة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

تواصل إدارة البيئة في محافظة الإسماعيلية، جهودها في التصدي لأصحاب مكامير الفحم غير المرخصة والمخالفات، وذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.





حملة مكبرة للرقابة على مكامير الفحم

وشنت إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية والوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد والوحدة المحلية لقرية سرابيوم وتحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للتطوير والتجميل والمتابعة الميدانية، حملة مشتركة للتفتيش على مكامير الفحم الغير مرخصة ومخازن الخردة وبعض المحال التجارية بنطاق قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية المتبعة في هذا المجال.

أبرز الحضور خلال الحملة

وذلك بحضور العميد عفت راغب مستشار المحافظ للتطوير والتجميل والمتابعة الميدانية ومدير إدارة البيئة ومدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة، ونائب رئيس مركز ومدينة فايد، ومسئولي إدارات الإشغالات والتراخيص والبيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد ومسئول إدارة البيئة بالوحدة المحلية لقرية سرابيوم.

نتائج الحملة

وأوضحت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة البيئة ومدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لعدد ٢ مكمورة للمخالفات البيئية التي تم رصدها وعدم وجود ترخيص وموافقة بيئية، مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالمخالفة القانونية للمادة ١٩ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والتى تنص على الالتزام بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع، كما نصت المادة ٨٤ مكرر من نفس القانون على عقوبة مخالفة نص المادة السابقة "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين ١٩، ٢٣ من هذا القانون وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وأضافت الخولي أن الحملة أسفرت أيضًا عن تحرير محضر لأحد المطاعم المخالفة ومحضرين لمخزنين للخردة وذلك لمخالفتهم لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وتواصل إدارة شئون البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة خطتها في تكثيف حملاتها للحد من مصادر التلوث بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.