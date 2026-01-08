الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

تقلبات جوية سريعة، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة

تقلبات جوية، فيتو
تقلبات جوية، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة سريعة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد، غدا الجمعة، تتمثل فى نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

أفضل طريقة للعناية بالشعر في الطقس البارد

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط

 كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10
 

