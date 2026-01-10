بعد أزمة إثيوبيا ودول الجوار، خبير يطالب بتأسيس مجلس مصري للشؤون الأفريقية ويكشف الهدف منه

18 حجم الخط

قال الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي إن الأهمية الإستراتيجية الخاصة التي تحتلها منطقة القرن الأفريقي في منظومة التفاعلات الأفريقية والدولية، جعلت هذا الإقليم بات يمثل إحدى الساحات الرئيسية لانخراط القوى الدولية الفاعلة في القارة، نتيجة موقعه الجغرافي الحيوي، وثرائه بالموارد الطبيعية، إلى جانب أهميته الجيوسياسية المرتبطة بالتنافس على الممرات البحرية، والوجود العسكري، والموارد الاقتصادية.



التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي

وأوضح في كلمته على هامش في ندوة “التحولات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي وانعكاساتها على الأمن القومي المصري”، أن حرب تيجراي خلال عامي 2021 و2022 شكّلت نقطة تحول مفصلية في طبيعة الانخراط الدولي بالمنطقة، حيث دفعت عددًا من القوى الدولية إلى تبني نهج أكثر تنظيمًا تجاه القرن الأفريقي، تُرجم في استحداث منصب "المبعوث الخاص للقرن الأفريقي"، والذي بادرت به الولايات المتحدة، وتبعتها فيه قوى دولية أخرى، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى.



وتابع: "تنوعت سياسات القوى الدولية تجاه الإقليم، والتي تتراوح بين الأدوات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية"، مشيرًا إلى أن القاسم المشترك بينها يتمثل في تعدد آليات الانخراط والتفاعل، بما يعكس تصاعد أهمية القرن الأفريقي في حسابات القوى الكبرى.



تراجع الاهتمام الدولي بقضية سد النهضة خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لصالح التركيز على أزمات إقليمية أخرى

وتأثير هذا التنافس الدولي في الأمن القومي المصري، أشار "قرني" إلى تراجع الاهتمام الدولي بقضية سد النهضة خلال الفترة من 2021 إلى 2024 لصالح التركيز على أزمات إقليمية أخرى، مقابل غياب البعد التصادمي بين توجهات القوى الدولية والسياسة المصرية تجاه القرن الأفريقي، مقارنة ببعض القوى الإقليمية.

ولفت إلى وجود تنسيق وتشاور بين مصر وعدد من القوى الدولية، وقبول ضمني بالتحالف الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، فضلًا عن الترحيب الأممي بالمشاركة المصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال "أوصوم".

وأوضح أن هذه الجوانب الايجابية لنظرة القوى الدولية للدور المصري في أفريقيا في القرن الأفريقي تعطي مجال ومساحة أن نفكر في كيف نستثمر هذا الوضع لصالح القضايا المصرية في القرن الأفريقي والتغلب على التحديات.



ضرورة التفكير في تأسيس مجلس مصري للشؤون الأفريقية

وأضاف أن الأزمات، رغم كلفتها السياسية والإنسانية، تفتح في كثير من الأحيان مساحات جديدة للحركة أمام صانع القرار، وهو الأمر الذي يقود إلى تكثيف التحركات المصرية في الإقليم وفق مبدأين أساسيين وهما:"المكسب الجميع"، و"الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية".



واقترح قرني ضرورة التفكير في تأسيس مجلس مصري للشؤون الأفريقية، أو على الأقل تبنّي مقاربة دبلوماسية أكثر تخصصًا عبر تعيين مبعوث مصري لمنطقة القرن الأفريقي، منوها إلى أن اختيار مبعوث للإقليم -باعتبار مصر دولة محورية فيه- يحقق هدفين رئيسيين؛ أولهما إبراز الأهمية الاستراتيجية التي توليها القاهرة لدول القرن الأفريقي، وثانيهما أن يكون حلقة وصل بين مؤسسات الدولة المصرية، ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، والقوى الدولية الفاعلة في الإقليم.

كما أوضح أن هذا المبعوث يمكن أن يضطلع بدور «المايسترو» المنسق للسياسة المصرية في منطقة تتسم بتعقيدات اجتماعية وقبلية واسعة، بما يسهم في تعزيز فاعلية واتساق التحرك المصري.

