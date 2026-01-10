السبت 10 يناير 2026
محافظات

تصادف مروره، إصابة شخص في مشاجرة بـ"الحجارة" بالقليوبية

شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين عائلتين، وأثناء تطور الاشتباكات وتبادل التراشق بالحجارة، تصادف مرور أحد المواطنين بمحيط مكان المشاجرة، دون أن يكون له أي صلة بالمشاجرة، حيث سقط حجر على رأسه، ما أسفر عن إصابته البالغة، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تصادف مروره.. إصابة شخص أثناء مروره بمحيط مشاجرة بالحجارة بالقليوبية

وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية، بالواقعة إلا أن المصاب دخل في غيبوبة كاملة داخل العناية المركزة متأثرًا بإصابته، وظل تحت الرعاية الطبية لفترة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويلقى مصرعه.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، ووجود مصاب في حالة خطرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن نشوب مشاجرة بين عائلتي "قايد والقطاوي"، بقليوب محافظة القليوبية  أسفرت عن إصابة المدعو "إسماعيل م. إ"، 45 عامًا، حداد، مقيم بمنطقة قليوب البلد، وذلك إثر سقوط حجر على رأسه أثناء مروره بالشارع، وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وفقدانه الوعي.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لم يستجب للعلاج، وتم حجزه داخل العناية المركزة في حالة فقدان كامل للوعي، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته البالغة.

