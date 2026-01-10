البنتاجون: سنعترض جميع سفن "أسطول الظل" الناقل للنفط الفنزويلي في البحر الكاريبي

18 حجم الخط

أعلن البنتاجون، اليوم السبت، مطاردة واعتراض جميع سفن "أسطول الظل" التي تنقل نفط فنزويلا في "الوقت والمكان اللذين نختارهما"، مؤكدًا استمرار الحصار البحري الكاريبي كاملًا.



وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن 7 ناقلات نفط من الأسطول السري الفنزويلي عادت أدراجها لتجنب الاعتراض.

في غضون ذلك، نقلت رويترز عن بيان مشترك أصدرته وزارة النفط الفنزويلية مع شركة النفط (بي.دي.في.إس.إيه) التي تديرها الدولة، تأكيده أنه جرى تنفيذ عملية مشتركة مع واشنطن لإعادة ناقلة "مينيرفا" إلى المياه الفنزويلية بعد مغادرتها"دون دفع أي مقابل أو الحصول على تصريح من السلطات الفنزويلية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة تسلمت في 8 يناير 30 مليون برميل نفط "هبة" من فنزويلا، بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار.

وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في قطاع النفط: "بالأمس، قدمت لنا فنزويلا 30 مليون برميل من النفط "هبة" بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار".

وأوضح ترامب أن الشركات الأمريكية ستكون لها الفرصة لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة في فنزويلا، قائلا: "ستتاح للشركات الأمريكية فرصة إعادة بناء وإعادة فتح البنية التحتية للطاقة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إنتاج النفط إلى مستويات لم تشهدها فنزويلا من قبل".

يذكر أن 3 ناقلات نفط من أصل 11 استأجرتها شركة "شيفرون"، قد أبحرت من فنزويلا باتجاه الولايات المتحدة الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

هذا وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن بلاده ترى وجود إمكانية لزيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة من حوالي 800 ألف برميل يوميا حاليا إلى أكثر من مليون برميل يوميا لاحقًا.

كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتطوير استثمار حقول النفط الفنزويلية، سيتطلب توظيف استثمارات ضخمة.

