الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

 أجرت  الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبرامج العامة والبرامج الخاصة، والاطمئنان على انتظامها ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية وبرعاية رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان

 وشملت الجولة عددًا من لجان الامتحانات، حيث حرصت على التأكد من توافر الأجواء الملائمة للطلاب، وانتظام العمل داخل اللجان، وحُسن تطبيق التعليمات والضوابط المعتمدة، بما يضمن أداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط.

 

جامعة عين شمس 
جامعة عين شمس 


وخلال جولتها، أكدت عميد الكلية على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان طوال فترة الامتحانات، مع التشديد على التطبيق الحازم للإجراءات الخاصة بمنع الغش بكافة صوره، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وفي ختام الجولة، أعرب القائمون على إدارة الكلية عن تمنياتهم القلبية لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.
 

وفي سياق آخر استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

 

تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص إدارة جامعة عين شمس على مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

 

وجاء ذلك بحضور  سحر موسى عميد كلية التمريض وهالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أشرف نبهان  أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس  و د. منى عاشور مساعد نائب وزير الصحة والسكان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الحاسبات والمعلومات البرامج الخاصة أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب الحاسبات والمعلومات الفصل الدراسي الاول إمتحانات الفصل الدراسي الاول خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس

مواد متعلقة

معهد بحوث البترول: نشر 237 ورقة بحثية في مجلات علمية دولية مرموقة

الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات

2.9 مليون راكب، مطار القاهرة الدولي يحقق ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التشغيل

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة ولفرهامبتون لبحث سبل التعاون المشترك

جامعة عين شمس تنعي الفيلسوف مراد وهبة

الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة جامعة الفيوم

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس جامعة قناة السويس

صندوق رعاية النوابغ شريك استراتيجي لبنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، النصر والقادسية يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

السوبر الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على مارسيليا بهدف في الشوط الأول

خدمات

المزيد

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية