عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان

أجرت الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبرامج العامة والبرامج الخاصة، والاطمئنان على انتظامها ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية وبرعاية رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان

وشملت الجولة عددًا من لجان الامتحانات، حيث حرصت على التأكد من توافر الأجواء الملائمة للطلاب، وانتظام العمل داخل اللجان، وحُسن تطبيق التعليمات والضوابط المعتمدة، بما يضمن أداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط.

جامعة عين شمس



وخلال جولتها، أكدت عميد الكلية على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان طوال فترة الامتحانات، مع التشديد على التطبيق الحازم للإجراءات الخاصة بمنع الغش بكافة صوره، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



وفي ختام الجولة، أعرب القائمون على إدارة الكلية عن تمنياتهم القلبية لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح.



وفي سياق آخر استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.

تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان وجامعة عين شمس

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص إدارة جامعة عين شمس على مد جسور التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وجاء ذلك بحضور سحر موسى عميد كلية التمريض وهالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أشرف نبهان أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة عين شمس و د. منى عاشور مساعد نائب وزير الصحة والسكان.

