الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غلق محل لبيع البطاريات مجهولة المصدر في حملة بأوسيم

إغلاق محل بطاريات
إغلاق محل بطاريات غير صالحة بالجيزة، فيتو
قامت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، بغلق وتشميع محل غير مرخص لبيع بطاريات سيارات مجهولة المصدر، بدائرة مركز شرطة أوسيم، مع التحفظ على بعض المحتويات ورفعها لحين مراجعة الاشتراطات والتراخيص اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بكفر السلمانية، التابعة لدائرة قسم شرطة الوراق، حيث جرى إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة

وفي وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات مكبّرة استهدفت عددًا من المناطق بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء.

وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن الحملات التي قادها فريق من مفتشي المديرية بمشاركة مصطفى أحمد وكيل المديرية، وياسر حنفي مدير عام التجارة، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، بالتنسيق مع إدارتي تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، حققت نتائج متميزة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة جامبو محمّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعّم (بإجمالي 6 أطنان) قبل تهريبها للسوق السوداء بدائرة حي الوراق.

كما تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في نفس المنطقة، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط متهم بالدجل والترويج لنفسه عبر فيس بوك في أطفيح

نجاح أجهزة الأمن في ضبط متهم بسرقة منزل خليجي في أوسيم

