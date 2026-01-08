الخميس 08 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
أعلن  المجلس الأعلى للجامعات اليوم عن تقريره السنوي لبعض  الإنجازات لعام 2025، والذي شهد نقلة نوعية في رقمنة الخدمات الأكاديمية وتطوير آليات وهيكلة عمل  لجان  القطاع وغيرها من المحاور الهامة التي يهتم بها المجتمع الأكاديمي.

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية "مصر 2030" لتطوير التعليم العالي واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتحت رعاية وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبإشراف ودعم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

أولًا: التحول الرقمي وتطوير البوابة الإلكترونية

شهد عام 2025 طفرة في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس، شملت:
•⁠  ⁠تطوير البوابة الإلكترونية: تم تحديث الموقع بالكامل لرفع كفاءة الأداء وتحسين واجهة المستخدم، مع تفعيل خدمة "المساعد الذاتي" بالاعتماد علي الذكاء الاصطناعي والنشرات الدورية لضمان وصول المعلومات بدقة وسرعة.

•⁠  ⁠تسجيل النطاقات: تطوير خدمة تسجيل النطاقات الأكاديمية تحت النطاق الدولي (.eg) لتأمين الهوية الرقمية للمؤسسات الجامعية.

•⁠  ⁠بوابة المعلومات الجغرافية (GIS): إطلاق بوابة متطورة تتيح للطلاب  تحديد أماكن ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في كافة أنحاء الجمهورية.
•⁠  ⁠معادلة الدرجات العلمية: تقديم خدمات إلكترونية متكاملة لمعادلة الشهادات الأجنبية، مما وفر الوقت والجهد على الباحثين.

ثانيًا: دعم أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي

استمر المجلس في تبسيط الإجراءات الأكاديمية من خلال:
•⁠  ⁠نظام الترقية الإلكتروني بالكامل: تسهيل كافة الخدمات الإلكترونية للترقيات، مع إعلان قواعد عمل الدورة الخامسة عشر لترقيات أعضاء هيئة التدريس.
•⁠  ⁠المكتبة الرقمية: إصدار تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس (Plagiarism) بدقة عالية، بجانب إصدار دليل "كيف تتجنب النشر في المجلات المفترسة والمزيفة" لحماية الباحثين المصريين.

•⁠  ⁠الذكاء الاصطناعي: إطلاق الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

ثالثًا: تطوير قطاعات التعليم والبرامج الدراسية

•⁠  ⁠البرامج البينية: تفعيل النظام الإلكتروني للجان القطاع لاستحداث برامج دراسية "بينية" تجمع بين أكثر من تخصص، لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

•⁠  ⁠الإطار المرجعي: إعداد الإطار المرجعي الاسترشادي المطور للتعليم العالي في مصر، ودليل مراكز التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

رابعًا: الأنشطة الطلابية والقيادة والتميز المؤسسي

•⁠  ⁠الوجهة الرقمية للأنشطة: إطلاق منصة تمكن الجامعات من تسجيل وتوثيق كافة الأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية.
•⁠  ⁠المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات: تطوير الحقائب التدريبية والأنشطة النوعية لإعداد جيل من القيادات الجامعية القادرة على الإدارة بفاعلية.
•⁠  ⁠الجودة العالمية: حصول المجلس على شهادات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية (ISO)، مما يعكس جودة الأداء الإداري.

خامسًا: التواصل والتوعية والتوثيق

•⁠  ⁠المجلد الوثائقي: إعداد مجلد تاريخي يوثق مسيرة المجلس الأعلى للجامعات منذ إنشائه عام 1950 وحتى الآن.
•⁠  ⁠التواصل الاجتماعي: سجلت صفحات المجلس الرسمية حجم مشاهدات وتفاعل غير مسبوق، مما عزز من جسور الثقة مع الجمهور الأكاديمي والطلاب.
•⁠  ⁠بوابة الشكاوى: حقق المجلس نسب إنجاز مرتفعة في الرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
•⁠  ⁠الهوية البصرية: إصدار "دليل الهوية البصرية الرسمي" للمجلس لتوحيد الصورة الذهنية للمؤسسة.

وصرح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، بأن هذه الإنجازات هي نتاج عمل جماعي يهدف إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية من الجيل الرابع، مؤكدًا أن المجلس مستمر في خطته الطموحة لتطوير المنظومة التعليمية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

البحث العلمي متطلبات سوق العمل مؤسسات التعليم العالي مجلس الوزراء تطوير التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

