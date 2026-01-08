الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة جامعة الفيوم

18 حجم الخط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أنه بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم 2741 بشأن تشكيل اللجنة المختصة باختيار القيادات الجامعية التي قد انتهت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 / 12 / 2025 إلى تحديد موعد وإجراءات الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة الفيوم وفقًا للجدول الزمني والأوراق المطلوبة للتقدم.

الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة

البنود التالية بعدد (1) نسخة أصل وعدد (1) نسخ صور:

السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشمل (الأبحاث - المهارات العلمية - الإشراف على الرسائل العلمية - المشروعات البحثية المشارك فيها - التعاون الخارجي - بناء شراكات - المشاركة في مشروعات تطوير التعليم..... إلخ )

بيان حالة حديث يشتمل على (الإعارات - الإجازات المهمات العلمية بالخارج - الجزاءات (معتمد ومختوم من الجامعة)

تقديم كل ما سبق من أوراق عدد ( ۱۰ ) إسطوانات مدمجة أو فلاشات.

كما تقدم البنود التالية منفصلة ورقى ونسخة مدمجة (فلاش أو سي دي):

بيان الحالة للمرشح عدد ( 1 ) أصول

شهادة قانونية حديثة تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية )

عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة ( عدد ( ۲ ) شهادة أصل

صورة بطاقة الرقم القومي عدد ( ۲ ) صورة

صورة شخصية حديثة عدد ( ۲ ) صورة ( النسخة الالكترونية بصيغة jpg.

سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية عدد ( 1 ) نسخة

صورة من شهادات الدرجات العلمية الحاصل عليه

يتم تقديم المرشح بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

مراعاة الترتيب سالف الذكر في تقديم الأوراق.

