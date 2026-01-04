نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات الترم الأول ويشدد على منع الهواتف المحمولة

18 حجم الخط

أجرى الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات الصيدلة، والآداب، والحاسبات والمعلومات، للاطمئنان على انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

رافقه خلال جولته بكلية الآداب الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية، والدكتور محمد إبراهيم، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما رافقه بكلية الصيدلة الدكتورة ريحاب عثمان، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، وبكلية الحاسبات والمعلومات الدكتورة هالة مشير، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وشملت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات، ومتابعة مقرات الخدمات الطبية والإدارية داخل الكليات، للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور رامي ماهر غالي على انتظام سير الامتحانات، وتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتنوع الأسئلة بما يقيس مهارات ومعارف الطلاب، مع توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان، ومنع التكدس، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل تكنولوجية أخرى داخل اللجان، فضلًا عن الالتزام بعدم السماح بدخول أي طالب بعد توزيع أوراق الأسئلة.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، وضرورة تواجد أساتذة المواد داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب، والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة قد تطرأ أثناء الامتحانات، مؤكدًا أهمية التواجد المستمر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة الامتحانات، والالتزام الكامل بقواعد الانضباط، وتفعيل آليات مواجهة الغش بكافة أشكاله، وإحاطة الملاحظين بجميع التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن حسن سير الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب.

كما أكد حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل لطلاب الدمج والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع التيسيرات اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويوفر بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب.

وفي ختام الجولة، شدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح عقب كل امتحان، والإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، في إطار حرص جامعة عين شمس على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب، مشيدا بالجهود المبذولة من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإدارات المعنية في الإشراف والمتابعة، مؤكدًا أن هذا المستوى المتميز من الانضباط الذى لمسه خلال جولته يعكس الصورة الحضارية لجامعة عين شمس.

