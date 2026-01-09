الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

ضبط 6 أطنان دواجن و180 كيلو لحوم غير صالحة في العمرانية وكرداسة

ضبط لحوم ودواجن فاسدة
ضبط لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة،فيتو
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملة مكبرة على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن بعدد من مناطق المحافظة، بهدف ضبط الأسواق وضمان سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٦ أطنان من هياكل ومفروم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط ١٨٠ كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، فضلًا عن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك، بدوائر قسمي شرطة العمرانية وكرداسة.

على الفور تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها، كما تم تحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تم ضبط المخالفات فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأن تلك المضبوطات.

ضبط لحوم فاسدة داخل مفرمة في حملة مكبرة بالوراق

على جانب آخر، كانت قد شنّ حي الوراق حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مفرمة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار جهود حي الوراق بمحافظة الجيزة لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الغش الغذائي.

وجاءت الحملة بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد الخولي، رئيس حي الوراق، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة في حملة تموينية بالجيزة

أوقاف الشرقية توزّع 2 طن لحوم على الشئون الاجتماعية بالمحافظة

مباحث التموين وكرداسة الطب البيطري
